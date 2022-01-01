Başkan Şahan: “Bu elektrik fiyatları çiftçimizi çarpar”

Elektrik fiyatlarına yapılan zammın özellikle elektrikle sulama yapan çiftçiye çok büyük yük getireceğinin altını çizen Salih Şahan, “Bu elektrik fiyatları elektrikle sulama yapan çiftçimizi çarpar. Dün gece yapılan elektrik, akaryakıt ve doğalgaza zam geldi. Girdi maliyetlerindeki aşırı artışlardan dolayı üretim planlaması yapmakta zorlanan çiftçimiz için çok ağır yük getirecektir. Çiftçi nasıl üretecek? Tüketici ucuz gıdaya nasıl ulaşacak? Enerji, gübre ve akaryakıt girdi maliyetlerindeki artışlarla bu şartlarda artık sulu tarımda, sebze, meyve, mısır, pancar , buğday ve arpa üretimi yapılamaz hale geldi.

Elektrik fiyatlarına, meskenler için ilk 150 kWh altına yüzde 52, 150 kWh üstüne ise yüzde 127 zam geldi. Sanayiciye verilen doğalgaza yüzde 50 zam gübre fiyatlarını da etkileyecek, üre ve can gübresi doğalgazla üretiliyor. Geldiğimiz noktada ise enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale geldiğini belirtilen bir açıklama yapılmıştır.

Bunların hepsi zorunlu olarak zamları yaptığını anladık çiftçinin üretim yapabilmesi için maliyetlerinin her gün yükselmekte ne zaman gündeme alınacak?” şeklinde açıklamada bulundu.