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Başkan Şahan depremzedelerle bir araya geldi

Ziraat Odası Adıyaman Başkanı Salih Şahan, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile beraber deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Odası Adıyaman Başkanı Salih Şahan ve bazı illerin ziraat odası başkanları depremzedelerle bir araya geldi. Burada depremzedelerle görüşen heyet, depremzelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Heyet daha sonra depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını da ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Burada bir takım incelemelerde bulunan heyet daha sonra Malatya'ya giderek buradaki depremzedelerle de bir araya geldi. Heyet burada, üstlerine düşecek olan ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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