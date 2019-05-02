Başkan Şahan ve muhtarlar ‘kıyılmış tütünü' konuştu

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve köy muhtarları bir araya gelerek ‘kıyılmış tütün' konusunu masaya yatırdı.

Adıyaman merkeze bağlı köy muhtarları Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan'ı makamında ziyaret etti. Sarmalık kıyılmış tütün üretiminin yapıldığı bölge muhtarlarının bulunduğu ziyarette,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek Sarmalık Kıyılmış Tütün Yönetmeliği konuşuldu.

Yapılan ziyarette konuşan muhtarlar,sarmalık kıyılmış tütünlerin özellikle vergi boyutunda bir düzenleme getirilmediği takdirde yayımlanacak tütün yönetmeliğinin pek bir avantaj getirmeyeceğini mağduriyetlerin devam edeceğini dile getirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, muhtarların odayı ziyaret etmeleri, bununla beraber sarmalık kıyılmış tütüne karşı duyarlılıklarının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Başkan Şahan, “ Sarmalık kıyılmış tütün ve diğer tüm konularda bizlere desteklerini esirgemeyen muhtarlarımızın her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla bugünde yarında yanlarındayız. Sarmalık kıyılmış tütünler ile ilgili çalışmaların sürekli takipçisiyiz,yönetmelik bitmiş ve yayımlanma aşamasına gelmiştir. Ancak vergi boyutuyla ilgili görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Çok yakın zamanda diğer oda başkanlarımız ile birlikte vergi boyutuyla ilgili görüşmeler yapmak ve süreci hızlandırmak üzere milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklar ile görüşmek üzere Ankara'ya gideceğiz” diye konuştu.