Başkan Şahan'ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini vurguladı.

Salih Şahan mesajında, “Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir.hükümetimizin İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımlarına destekleyici çalışmalarının artarak devam etmelidir.

Alın teri ve emeği ile en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı üretmek için fedakârca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar,bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri temenni eder, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim” ifadelerine yer verdi.