Başkan Şahin: “Tütün üreticisi makul vergi verip tütününü satmak istiyor”

Çelikhan Tütün Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut İlker Şahin, Çelikhan ilçesinin dağlık bir araziye sahip olduğunu ve her bir ailenin 1-2 dönümlük arazisinin olduğunu kaydederek, tütün kendileri için vazgeçilmez gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, “Tütün üreticileri yıllardır satım konusunda ve pazar konusunda problem yaşamaktadır. Bu problemlerin aşılması için üreticimizin kayıt altına alınması ve vergi ödevinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Vergi konusunda sarmalık kıyılmış tütün de ülkemizde yüksek vergi oranları mevcuttur. Çelikhan'ımız bu vergi oranlarını taşıyabilecek arazi büyüklüklerine sahip değildir. Dolayısıyla sarmalık kıyılmış tütündeki vergi oranı mutlak manada Çelikhan tütüncüsü için uygun bir noktada tespit edilmelidir ve üretici üretimini rahatça yapması sağlanmalıdır. Dışarıdan getirilen tütün ve kooperatif meseleleri idari ve siyasiler tarafından gerekli önlem alınmalı, mevzuat hazırlanarak yürürlüğe konulmalıdır” diye konuştu.