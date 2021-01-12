İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Besni Gençlik Merkezi İnşaatını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Sümer, gençlere sosyal, kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerin 7/24 ücretsiz olarak sunulacağı gençlik merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.


Gençlik merkezlerinin yetişen yeni neslin beceri ve enerjilerinin doğru kanalize edilmesi adına önemli olduğunu dikkat çeken Sümer, “Gençlik merkezlerimiz sayesinde gençlerimiz sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını faydalı uğraşlarla değerlendirerek hayata daha donanımlı hazırlanıyorlar. Aynı zamanda, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış oluyorlar. Bu nedenle ilçemizdeki spor alanlarının ve faaliyetlerinin daha da çok arttırılması gerekiyor. Besni Gençlik Merkezi mimarisi ve kullanım koşulları ile kendisine hayran bırakıyor. Böylesine güzel bir projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.