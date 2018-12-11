Başkan Taş güven tazeledi

olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında yapılan 4. olağan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın tek liste halinde girdiği genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Kendisine güvenenleri mahcup etmeme adına elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Abdulkadir Geylani Taş, “Dernek olarak 8 yıl gibi bir süreyi geride bırakmanın onurunu yaşıyoruz. Dernek çatısı altında yola çıktığım yol arkadaşlarımızla birlikte başkan üye edasından öte aile ortamında el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Arkadaşlarımızın onayı ile tek liste halinde yapmış olduğumuz son olağan genel kurulumuzda yeniden başkanlığa seçildim. Allah bizleri mahcup etmesin. İlk günden bugüne gerek kendi dernek bünyemizde ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu çatısı altında her zaman değerli seçmenlerimizin ve muhtar kardeşlerimizin sesi olmaya gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle muhtarlarımız çok önemli kazanımlar elde ettikleri gibi, muhtarlık camiası adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, içişleri Bakanımıza ve yerelde her zaman yanımızda olan, belediye başkanımız Hüsrev Kutlu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde yeniden kendi mahallemden muhtar adayı olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor ve biz muhtarlara da çok önemli görevler düşüyor. Bu bilinçle muhtar arkadaşlarımıza yeni seçim döneminde başarılar diyor, dernek çatısı altında bizle birlikte yol yürüyen, katkı sunan, emek veren yönetim kurulu ve üyelerimize teşekkür eder, yapılan olağan genel kurulumuzun ilimize hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.