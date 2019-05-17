Başkan Taş güven tazeledi

31 Mart Yerel Seçimlerinde 33 mahalle muhtarından 18'inde yeni muhtar seçildi. Yeni muhtarların derneğe kayıt yapılmasının ardından Adıyaman Köy ve Mesleki Dayanışma Derneği olağanüstü kongre yaptı.

Tek liste halinde seçime giden Abdulkadir Geylani Taş, yeniden başkanlığa seçildi. Taş açıklamasında, “Seçim sonrası derneğimiz üyesi olan muhtarlarımızın yanı sıra yeni seçilen muhtar arkadaşlarımızdan derneğimize 13 yeni muhtarımız katıldı. Yapmış olduğumuz istişare neticesinde dernek olarak olağanüstü genel kurul kararı aldık ve kongremizi yeni dernek binamızda gerçekleştirdik. Kongre sonrası beşinci kez şahsıma yeniden bu görevi tebliğ eden değerli muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Derneğimize, camiamıza ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Her zaman olduğu gibi bugünde yine el ele gönül gönüle muhtarlarımız adına, derneğimiz adına, ilimiz adına elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Yeni yönetim kurulu Başkan Abdulkadir Geylani Taş, İlhan Alan ve Ömer Aslan ikinci başkan, Abdullah Dağ Genel Sekreter, Gaffari Kaya Muhasip, Hacı Bilal Göksu, Mehmet Çıra'dan oluştu.