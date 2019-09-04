Başkan Taş'tan kömür tepkisi

Kömür yardımlarının 750 kilogramdan 500 kilograma neden düşürüldüğünü kendilerinin de bilmediğini vurgulayan Muhtar Taş, “Uzun süredir devletimiz tarafından tespit edilen fakir vatandaşlarımıza 30 torba olmak üzere 750 Kilogram kömür dağıtılmaktaydı. Ancak bu yıl fakir ailelere dağıtılmak üzere 30 torba yerine 20 torba yani 500 kilogram kömür teslim edildi. Bizlerde oluşturmuş olduğumuz listeler doğrultusunda kömürleri ailelere dağıtmaya başladık. Evlere 20 torba kömür indirilince neden 30 torba değil de 20 torba indiriyorsunuz, verilen 30 torba bile bizlere yetmiyordu, şimdi 20 torbaya düştü biz koca kışı nasıl geçireceğiz diye aileler tepki göstermeye başladı. Bu tepkilerini yetkililere iletmemizi istiyorlar. 33 Mahalle muhtarımız aynı sıkıntıyı yaşamakta gerek mahalle muhtarı olarak, gerekse de muhtarlar dernek başkanı olmamız münasebetiyle ilimizin tamamını ilgilendiren bu konuyu valimize, milletvekillerimize ve ilgili yerlere ilettik. İnşallah en kısa sürede konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızı memnun edecek bir çözüm bulunur” diye konuştu.