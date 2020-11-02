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Başkan Toydaş ziyaret için gittiği İzmir'de yaralandı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş ziyaret için gittiği İzmir’de meydana gelen depremde üzerine dolap düşmesi sonucu yaralandı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş ziyaret için gittiği İzmir'de meydana gelen depremde üzerine dolap düşmesi sonucu yaralandı.


İzmir Seferihisar' da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde İzmir Adliyesinde bulunan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Avukat Hakan Toydaş, depremde üzerine dolap devrildi. Arkadaşları tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılan Toydaş'ın sağ kolu kırıldı.


Özel otomobil ile hastaneye kaldırılan Toydaş burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Başkan Toydaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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