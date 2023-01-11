Başkan Turanlı: “Alt yapısız ev bırakmayacağız”

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, Taşpınar mevki olarak bilinen bölgede başlattığı kanalizasyon ve su hattı çalışmalarını tamamlandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Taşpınar mevki olarak bilinen bölgede başlattığı kanalizasyon ve su hattı çalışmalarını tamamlandı.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki kanalizasyon hattına, kepçe ile yapılan kazı çalışmasının ardından boru döşemesi yapıldı. Bölgede inşaatı devam eden evlere hat bağlantısı verilerek, rögar havuz yapıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçenin en ücra köşesinde tek bir hane yapılsa dahil alt yapı ve su konusunda mağdur edilmeyecek. İlçemizi ancak sağlıklı bir alt yapı ile geleceğe taşıyabiliriz. Kahta'mızın en ücra noktasına varıncaya kadar altyapı hizmetlerini canla başla yürüten ekiplerimiz, halkımızın modern bir altyapıya kavuşması için de ne gerekiyorsa yapmaktadır" dedi.