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Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle sabah kahvaltısında basınla bir araya gelerek kutladı.

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle sabah kahvaltısında basınla bir araya gelerek kutladı.


İşini doğru yapan, hizmeti sorgulayan, doğru zamanda eleştiren basın mensuplarının her zaman yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Turanlı, özellikle yerel yönetimlerin yaptığı hizmetlerin basın yoluyla halka ulaştığını söyledi. Başkan Turanlı, "Bu gün çok manalı ve anlamlı bir gün Çok şanslıyız ve şanslısınız 24 Temmuz basın bayramı Ayasofya'nın açılışına denk geliyor bu vesileyle hem basın bayramını kutluyorum hem de 96 yıl sonra Ayasofya'nın açılmasını tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim amacımız basınla sık sık bir araya gelmekti. Ama pandemi dolayısıyla bir araya gelemedik. Bayramdan sonra daha geniş katılımlı ve yaptıklarımızı anlatmak için STK'larla basın mensuplarıyla bir araya gelerek bir değerlendirmede bulunmak, değerlendirirken hedeflerimizin neresindeyiz neler yaptık? Yapacağımız daha neler var? Bunları sizlerle paylaşmak. Yapılan hizmetlerimizi basın takip ediyor. Siz değerli basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu


Başkan Turanlı, programın sonunda basın mensuplarına Kuranı Kerim hediye etti.

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