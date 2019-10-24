Başkan Turanlı, engelli vatandaşları evinde ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Mahallesinde oturan 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile konuşamayan ve yürüyemeyen 54 yaşında engelli Bekir Doğan'ı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

Her daim engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı,“Engelli vatandaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Onlar bizim için her zaman değerlidir. Engelli kardeşlerimiz hayatlarını dört duvar arasında değil, diğer insanlar gibi caddede, pazarda, eğlence yerlerine gidebilmesi adına hayırsever iş adamlarımızın yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Zira ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin, engelsiz bir hayatı yaşamalarını sağlamak bize büyük bir mutluluk veriyor” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı eşinin çok mutlu olduğunu belirten Bekir Doğan'ın eşi Fatma Doğan, kendilerini yalnız bırakmayan ve engellilere yönelik yapılan desteklerden dolayı Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya teşekkür etti.