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Başkan Turanlı: “Gençleri tebrik ediyorum”

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret ederek koruyucu maske üreten gençleri tebrik etti.

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret ederek koruyucu maske üreten gençleri tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, korona virüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için koruyucu maske üretimine devam ediliyor.


Koruyucu maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Kahta Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, maske üreten geçlere yaptıkları işin ne kadar önemli ve paha biçilemez değerde olduğunu kaydederek teşekkür etti.


Başkan Turanlı, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiği bir zamanda, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin maskelerini üreterek onlara destek veren gençlere ve kurum müdürü Nebi Bulut'a teşekkür etti.

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