Başkan Turanlı, gençleri tebrik etti

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret ederek koruyucu maske üreten gençleri tebrik etti.

Koruyucu maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Kahta Gençlik Merkezini ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, maske üreten geçlere yaptıkları işin ne kadar önemli ve paha biçilemez değerde olduğunu vurguladı. Başkan Turanlı, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiği bir zamanda, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin maskelerini üreterek onlara destek veren gençlere ve Merkez Müdürü Nebi Bulut'a teşekkür etti.