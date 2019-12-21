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Ba?kan Turanl?: ?Hep birlikte daha ye?il bir Kahta i?in?

Kahta Belediyesi, ’Hep birlikte daha ye?il bir Kahta ??in’ slogan?yla fidan dikim etkinli?i d?zenledi.

Kahta Belediyesi, 'Hep birlikte daha ye?il bir Kahta ??in' slogan?yla fidan dikim etkinli?i d?zenledi.


Yap?m?na ba?lanan Yavuz Selim Mahallesi Park?, H?rriyet Mahallesi Mesire Alan? ve ?ocuk Trafik E?itim Park?nda Fidan dikim etkinli?i ger?ekle?tirildi. Kahta Belediyesi ve Milli E?itim M?d?rl??? i? birli?i ile haz?rlanan a?a? dikim etkinli?ine Kahta Kaymakam? Saadetin Do?an, Belediye Ba?kan? ?brahim Yusuf Turanl?, hakim, emniyet m?d?r?, il?e milli e?itim m?d?r?, belediye ba?kan yard?mc?lar?, belediye personeli, ??retmen, ??renci ve vatanda?lar kat?ld?.


Kahta Belediye Ba?kan? ?brahim Yusuf Turanl? yapt??? a??klamada, ?Park bah?e birimi ekiplerimiz taraf?ndan, il?enin ihtiya? duydu?u park, bah?e, cadde, bulvar ve ref?jler de a?a? dikme ?al??malar?n? bitirdikten sonra, yeni yap?m?na ba?lad???m?z parklar?m?zda etkinlik d?zenledik. ?Hep Birlikte Daha Ye?il Bir Kahta ??in' slogan?yla ba?latm?? oldu?umuz ve bug?n ilkini ger?ekle?tirdi?imiz a?a? dikim etkinli?imize kat?l?m sa?layan Kaymakam?m?z Saadettin Do?an'a kurumlar?m?z?n k?ymetli temsilcilerine, personeline, ??retmen, ??renci ve vatanda?lar?m?za duyarl?l?k, ilgi ve desteklerinden dolay? te?ekk?r ediyorum? dedi.

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