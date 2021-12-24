Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti”

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul'daki işadamları ile temaslarda bulundu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul'da faaliyet gösteren hemşeri dernekleri ve iş adamları ile bir araya gelerek istişare toplantıları düzenledi. Hemşeri derneklerinin İstanbul'da hayır kuruluşlarından insan haklarına, çevre, dayanışma, eğitim, geliştirme ve daha birçok konuya kadar aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Turanlı, şunları söyledi:

“İstanbul'da faaliyet gösteren bütün Hemşerilerimizle sık sık bir araya gelerek Adıyaman'ımız, Kahta'mız ve insanımız için neler yapabileceğimize dair istişarelerde bulunuyoruz. İstanbul'da geniş bir yelpazede İlimiz ve ilçelerimiz için çok önemli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız var. hemşerilerimizin İstanbul'da yaptıkları çalışmalar gerçekten takdir edilir. Orada bulunan her bir vatandaşımıza karşı kendilerini sorumlu hissediyorlar, sahip çıkıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik pek çok proje ve çalışmalar yapılıyor. Kahta Belediyesi olarak bundan sonra da bu birlikteliğimizi arttırarak devam ettireceğiz İnşallah.”

Başkan Turanlı, “Yenikapı'da düzenlenen tanıtım günlerinde standımız büyük ilgi gördü. İstanbul'daki hemşerilerimizin hiçbir ayrım yapmadan birbirine kenetlenmesi, birlik ve beraberliği bizleri çok mutlu etti. Biz de bu teveccühe layık olmaya çalıştık. Hem kucaklaşma anlamında hem de tarihi ve yöresel zenginliklerimizin tanıtımı anlamında çok faydalı geçtiğine inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimiz başta olmak üzere, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, STK ve siyasi parti temsilcilerimize ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.