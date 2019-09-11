Başkan Turanlı muhtarlara bilgisayar hediye etti

Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, yeni seçilen mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, bilgisayarlarını hediye etti. Başkan Turanlı, “Mahallelerimizi temsil eden muhtarlarımız bizler için çok önemli ve değerlidir. Onların isteğini mahalle sakinlerimizin isteği biliyoruz. Yeni seçilen muhtarlarımızın bilgisayar ve yazıcı talebi oldu. Biz de belediye olarak muhtarlarımızın sorumluluk alanlarındaki işleri kolaylıkla yürütebilmeleri için kendilerine bilgisayar ve yazıcı hediye ettik. Sizler ile bizler birer ayrılmaz ikiliyiz. Hep birlikte hareket edeceğiz. Muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek adına bugün bilgisayar dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu bilgisayarlar hem sizlerin işlerini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde hizmet almış olacak. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben tekrar bu bilgisayarların sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, işlerinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.