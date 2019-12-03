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Başkan Turanlı, okulları ziyaret etti

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Başkan Turanlı, okulları ziyaret ederek ilçede görev yapan bin 123 öğretmene özel hazırlanan, öğretmenlere ismi yazılı kupa bardaklarını hediye etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Turanlı, “Okullardan gelen talep ve isteklerini belediye olarak yerine getirmeye hazır olduklarını, fen işleri ekiplerimiz tarafından okul çevrelerinde öğrencilerimizin ve servis araçlarımızın kışın mağdur olmaması için tüm yolların onarımının yapıldığı ve bu bölgelerin ihtiyaçları dikkate alınarak çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

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