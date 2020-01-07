Başkan Turanlı, toplu taşıma araçları 24 saat hizmet verecek

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede bir ilki daha gerçekleştirerek toplu taşıma araçlarının 24 saat hizmet vereceğini duyurdu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Turanlı yaptığı açıklamada Kahta Belediyesi toplu taşıma araçları gece ulaşım sorunu yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için bundan böyle gece şehir içi toplu taşıma araçlarımız hizmet vereceğini belirtti.

Başkan Turanlı, “Araçlarımızın tam saatlerde hastaneden hareket ederek buçuk saatlerde ofisten hareket edecektir.

Başkan Turanlı, toplu taşıma araçlarımızın gece yol güzergah hattı ise şu şekilde belirlendi araçlarımız ofisten başlayarak, Recep Tayip Erdoğan Caddesi üzerinden Yüzyıl Parkı Tedaş Kavşağı ve Kahta Devlet Hastanesi son durak, aynı güzergah üzerinden hastaneden başlayarak, ofis son durak olarak belirlendi. Tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.