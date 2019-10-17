Başkan Turanlı, vekillerden olumlu tepkiler aldı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek Ankara'da milletvekilleri ile gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını paylaştı.

Vekillerin kendisini çok sıcak karşıladığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ziyaretin amacına dikkat çekerek Kahta'ya nasıl daha iyi hizmet ederiz anlayışı ile hareket ettiğini söyledi.

Diyarbakır Yolu Projesi, Mülk Göleti, Haydaran Suyu ve arıtma tesisi, Sahil Yolu Projesi, Saat Kulesi, Kahta'nın girişinde tarihi ve turistik dokusuna uygun bir Cendere Köprüsü, Adıyaman'dan Kahta'ya gelirken bölünmüş yolda aydınlatma direkleri, Belediyeler Birliğinden araç ekipman desteği, Kent Parkı Kademe Projesi, 2 tane Çevre Yolu Projesi, 3 tane park projesi, Semt Pazarı Projesi ve Modern Hayvan Pazarı gibi projeler Başkan Turanlı'nın hazırladığı dosyada yer aldı.

Vekillerin yakın ilgisinden dolayı Kahta'da çok güzel hizmetlerin olacağını vurgulayan Başkan Turanlı, “Bizim buradaki amacımız kimsenin üzerinde siyaset yapmak değil. Kahta'nın ortak değerlerine hizmet etmektir. Kahta'nın her konuda daha fazla hizmete kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için Adıyaman'ın 5 milletvekili ile temaslarda bulunarak ilçemizin talep ve sorunlarının olduğu dosyayı kendilerine sunduk. 5 vekilimiz de bizi sıcak karşıladı. Milletvekili Ahmet Aydın Bey orada hemen birkaç yeri aradı. Anı zamanda da Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a havaalanında projemizi verme fırsatını sağladı. Ahmet Aydın Bey'e ve diğer tüm vekillerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ankara ziyaretimizin ortak amacı, Kahta'ya nasıl daha iyi hizmet ederiz anlayışaydı. Ben inanıyorum çok güzel hizmet olacak. Vekillerin bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum. Çünkü ziyaret esnasında o sıcaklığı, o samimiyeti hissettim. Dolayısıyla bu sıcaklık ve yakınlık Kahta'ya hizmet olarak döneceğinden eminim. Ben Belediye Başkanı seçildiğim gün parti rozetimi çıkardım. Milletin rozetini taktım. Çünkü Kahta halkı onlara hizmet etmem için bana destek verdiler. Ben de bu saatten sonra asla kişisel hesaplar peşinde olmadım ve olmayacağım. Daha güzel ve yaşanabilir bir Kahta için elimden gelen tüm gayreti göstererek çalmadık kapı bırakmayacağım. Kimin ne projesi varsa gelsin beraber hayata geçirelim. Kahta'nın sorunları var. Bizim de çözüm önerilerimiz ve projelerimiz var. Bunun için vekillerimizle, STK'larla, basınla ve toplumumuzun tüm kesimleri ile istişare halinde olacağız. İlçemizin menfaatine katkı sağlayacak kim olursa olsun, onun ayağına giderim. Onun fikrini görüşünü alırım.

Haydaran Suyu kaynaktan değil dere yatağından alındığı için bu projenin baypas yapılarak kaynağın dereye döküldüğü yerden Güney Enerji Santralleri (GES) ile suyu getirmek istiyoruz. Biz şuanda yapılan hizmetin kötü bir hizmet olduğunu söylemiyoruz. Hizmetin eksikliklerinin giderilmesini ve kaliteli bir şekle bürünmesi için mücadele ediyoruz. Şu anki suyun alındığı yer ile kaynağın mesafesi kuş bakışı 2400 metredir. Su heyelan bölgesinden geliyor. Yaz aylarında birkaç defa heyelan oldu. Bu da büyük bir sıkıntı. Ayrıca suyun kaynaktan geldiği yerden taşkınlarla birlikte çok büyük bir kum sirkülasyonu oluyor. Eğer orada bir önlem alınmazsa arıtma tesisi birkaç yıl sonra ciddi bir zarar göreceğini düşünüyorum. Bunların telafi edilmesi adına ve şuanda suyun alınan yerden değil de kaynağa doğru götürülüp dereye döküldüğü yerden alınması daha doğru olur.

Suyu kaynağından alabilme şansımız yok çünkü bu proje köy sakinleri tarafından yargıya götürüldü. Mahkeme de köylüleri haklı buldu. Köylü suyu kullanabildiği kadar kullansın. Köylüden artan ve suyun kaynağından hemen dereye dökülen suya talibiz. Bu hem maliyeti düşürecek hem de tesisimizin daha iyi kullanılabilmesine vesile olacak. Böylece daha sağlıklı ve az maliyetli bir su elde etmiş olacağız" diye konuştu.