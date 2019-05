Başkan Turanlı yetimleri yalnız bırakmadı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim aileleri ziyaret ederek çeşitli bayramlık elbiseler hediye etti.

İlçede tespit ettikleri yetim aileleri ziyaret ederek sorunlarına ortak olan Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, özellikle yetim çocuklarla yakından ilgilendi. Yetim ailelerin evlerine konuk olan Başkan Turanlı, yetim ve öksüz çocukların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Kahta Belediyesi olarak ilçede bu durumda olan tüm yetimlerin her zaman yanında oldukların söyledi. Yaptığı ev ziyaretlerinde çocukların eğitim durumu ile ilgili de bilgi alan Başkan Turanlı, yetimler için aldığı çeşitli bayramlık elbiseler hediye ederek, onların bayram sevinçlerine şimdiden ortak oldu. Kahta'da yaptıkları sistematik çalışmalarla tespit edilen yetim, dul ve engelli aileleri ziyaret ederek onları asla yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Başkan Turanlı, “Yetimlerimizi sadece bir gün değil her zaman onların yüreğine misafir olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak yaptığımız sistematik çalışmalarla tespit edilen yetim, dul ve engelli aileleri ziyaret ederek onların sorunlarını birinci ağızdan dinliyoruz. Yetim çocuklarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Kahta Belediyesi olarak ilçemizde bu durumda olan tüm yetim kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Ziyaret ettiğimiz yetim ailelerin sorunlarını dinledik. Yapılması gereken acil sorunları hemen orada çözdük. Dilek ve temennileri de, arkadaşlarımız not alarak takip ediyorlar. Onların gönüllerini fetih etmeye çalışıyoruz. Aldığımız bayramlık kıyafetler gibi bir takım hediyelerle çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmaya çalıştık. Onların ailelerine Ramazan dolaysıyla maddi ve manevi yardımda bulunduk. Bu tür uygulamalarımız sadece Ramazan'da değil, yıl boyunca devam edecek. İlçemizde bu durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ilke edinmiş bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.