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Başkan Turanlı'dan 10 Kasım mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Turanlı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Milli Mücadelemizin baş kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümünü hüzünle yad ediyoruz. Adını Türk tarihine altın harflerle yazdırmış ender liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal'in devlet adamlığı ve askeri dehasıyla bu ülke için yaptıklarını necip milletimiz asla unutmayacaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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