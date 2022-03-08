İhlas Haber Ajansı

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Başkan Turanlı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların ‘Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların ‘Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Başkan Turanlı mesajında, “Başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerleri anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, eşit, özgür, mutlu bir yaşam ve kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum. 8 Mart Günü bütün hanım kardeşlerimiz, belediye toplu taşıma araçlarında ücretsiz istifade edebileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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