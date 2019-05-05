Başkan Turanlı'dan borç değerlendirmesi

Kahta'daki bir otelde düzenlenen toplantıya Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Turan ve basın mensupları katıldı. Kahta ile ilgili projelerine ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, toplantının kimseyi karalama ve siyaset toplantısı olmadığını vurgulayarak Şeffaf Belediyecilik gereği yapılan her şeyi paylaşarak önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Seçim öncesi açıkladığı projelerini ve manifestosunu anlatan Başkan Turanlı, belediye işçileri üzerinden kendisine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel'in, ‘İşçilerimizin üzerinden ellerini çek' açıklamasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Başkan Turanlı , “Bu açıklamayı büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Çalışmayan işçiler varsa bunlarla ilgili yasal işlemin yapın demesini beklerdim. Yollarımız köstebek yuvasına dönüşürse, çöpümüz toplanmazsa bir Belediye Başkanı ile ilgili çok şeyler konuşulur. Çünkü bir belediyenin asli görevleri bunlardır. Benim Engin Akel'den beklentim, 41 tane projemiz var, gelin bu projelerimizi sizinle birlikte hayata geçirelim. Kahta'mıza güzel hizmetler kazandırmak için el ele verelim" dedi.

İstişare toplantılarının düzenli hale getirileceğini belirten Başkan Turanlı, “Her türlü eleştirilere açığız, daha iyisini yapmak için sizlerin önerilerine ihtiyacımız var. Gelmiş geçmiş bütün belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü toplumun seçmiş olduğu herkes yad edilmelidir. Bu bir istişare toplantısıdır. Kimseye karalama ve siyaset yapma toplantısı değildir. Şeffaf Belediyecilik gereği yaptığımız her şeyi paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendirmek istiyoruz. Kahta'ya, Ülkemize yakışır hizmetler yapmak istiyoruz. Şeffaf bir yönetimle yönetilmeyi arzu eden bir Kâhta halkı var. Rabbim 'in izni ile bizlerde halkımıza böyle bir yönetimi taahhüt etmiştik" şeklinde konuştu.

"101 Milyon TL borç ile devir aldık"

Belediyeyi 101 Milyon TL borç ile devir aldığını belirten Belediye Başkanı Turanlı, "2009-2014 yılları arasında gelir-gider ve borçlanma ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 12.987,581.00 TL ile Belediye Başkanlığını devrettik. 2014-2019 yılları arasındaki toplam borç olan 101.435,590.00 TL ile devralmış bulunuyoruz. Tabii bu borca içinde Arıtma Tesisi ve yasal faizler dahildir. Akedaş giderleri ile ilgili de net bir bilgi henüz elimize ulaşmış değildir. Bu bilgiler de tarafımıza ulaştıktan sonra halkımızla paylaşacağız. Bizim yola çıkış gayemiz, insanlarımıza adaletli ve eşit bir hizmet ulaştırabilmektir. Bu nedenle siyasi partilerin değil, bütün halkımızın rozetini taktım. Her rengin sesi olmak için yola çıktık. İnsanları ötekileştirme değil, kucaklayıcı bir mantık ile memleketimize hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.