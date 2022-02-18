Başkan Turanlı'dan çalışanlarına promosyon müjdesi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nde Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışan işçilerin banka maaş promosyon sürelerinin bitmesiyle 5 bankanın katıldığı Banka Maaş Promosyon İhalesi gerçekleştirildi.

Kahta ilçe Belediyesi Personel Limited Şirket personeli için yapılan maaş promosyon ihalesi neticesinde bir banka ile anlaşma sağlarken, 3 yıllık bir anlaşma ile işçilerin maaş hesaplarına yatacak ücret miktarı tek seferde 4 Bin 700 TL olarak belirlendi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ''Millet olarak zor bir ekonomik süreçten geçtiğimiz bugünlerde, Kahta Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımıza, bankalarla yaptığımız görüşmeler sunucunda 3 yıllık promosyon ücreti 4 bin 700 TL olarak Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağladık. Mart ayı içerisinde öngörülen sürede maaş promosyonları Mesai arkadaşlarımızın hesaplarına tek seferde yatırılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür eder, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.'' Diye konuştu.