Başkan Turanlı'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya temennisinde bulunun Başkan Turanlı, “Çevre, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gereken bir emanet. Bu emanetin gelecek kuşaklara bırakılmasında hepimizin üstleneceği sorumluluklar var. Kahta Belediyesi olarak, çevremizi temiz tutma ve yarınlara yaşanılabilir bir ortam bırakma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerde yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Doğal kaynaklarımızı muhafaza ederken bir yandan da ağaçlandırma projelerimizle yeşil alanların sayısını hızla artırıyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolaysıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliği ile ilçe merkezinde bulunan okullarımızı ziyaret ederek, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden ötürü değerli okul müdürlerimize ve yöneticilerine teşekkür eder, tüm öğrenci kardeşlerimize Rabbim zihin açıklığı versin. Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun” dedi.