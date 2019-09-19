Başkan Turanlı'dan Gaziler Gününü kutladı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

Gazilerin ulusal birliğin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Turanlı, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda çok savaş yapmış, çok sayıda şehit ve gazi vermiştir. Milletimiz, tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, vatanımızı kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. 19 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanının verildiği anlamlı bir gündür. Yurdumuzun topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret örneği göstererek canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız ve ulusal birliğimizin simgeleri olmuştur. Aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek isteyenlere karşı canı pahasına mücadele eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.