Başkan Turanlı'dan kan bağışı çağrısı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi ile Kızılay'ın ortaklaşa düzenleyeceği Kan Bağışına çağrı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, verilen her damla kanın bir can olduğunu belirterek tüm Kahta halkını kan bağışı yapmaya davet etti. Salgın döneminde kan ihtiyacının daha çok arttığına işaret eden Başkan Turanlı, "Kahta Belediyesi olarak kan bağışının bir vefa borcu olduğu düşüncesi ile 14 Şubat Pazar Günü Saat 10:00 ile 17:00 arasında Kahta Belediyesi önünde kan bağışlarımızı gerçekleştireceğiz. Her kan bağışının bir cana hayat olabileceğinin bilincindeyiz ve bu yüzden tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Gelin kan bağışında bulunarak hep birlikte canlara can katalım” diye konuştu.