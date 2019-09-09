İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Turanlı'dan okul ziyaretleri

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Başkan Turanlı, Kahta TPAO Atatürk ilkokulu, Celal Bayar Ortaokulu ve yeni hizmete giren Turgut Özal Anaokulunu ziyaret ederek, idareci, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini aldı. Ziyaretlerinde, okul bölgelerinde verilen hizmetlerden bahseden Başkan Turanlı, eğitim-öğretim yılının başlaması ile okullardan gelen talep ve istekleri belediye olarak yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Turanlı, “Okulların açılmasına 1 ay kala fen işleri ekiplerimiz tarafından okul çevrelerinde öğrencilerimizin ve servis araçlarımızın kışın mağdur olmaması için tüm yolların onarımı yapıldı. Bu bölgelerin ihtiyaçları dikkate alınarak çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.