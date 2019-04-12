Başkan Turanlı'dan örnek davranış

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, seçim öncesi kendisine söz verdiği Down sendromlu Hamza Toplu'yu ilk önce başkanlık koltuğuna oturttu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Yusuf Turanlı, Kahta Belediyesi bahçesinde çok sayıda vatandaşın katılımıyla, salavat ve tekbirler eşliğinde göreve başladı.

Yusuf Turanlı başkanlık koltuğuna oturmadan önce, seçimden önce söz verdi Hamza Toplu'yu makam koltuğuna oturttu. Hamza'dan koltuğu devralan Başkan Turanlı, verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Törende konuşan Başkan Turanlı, “Dün siyasi partinin mensubuydum, bugün ise Kahta Belediye Başkanıyız. Siyasi partinin rozetini bir yana bıraktım. Kahta Belediye Başkanı rozetimi takıyorum ve bu rozetim ile Kahta'ya eşit bir şekilde herkese hizmet edeceğimden emin olun. Kimsenin endişesi olmasın. Kimse farklı bir düşünce içerisine girmesin. Biz dün neysek bugün de aynıyız. Dünü geçmişte bıraktık. Şimdi ise geleceğimize bakıyoruz. Gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarına buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü onlara, seçilmişlik hakkını siz aziz milletim veriyorsunuz. Aziz milletin vermiş olduğu hakka karşı bizim de teşekkür etme hakkımız vardır. Ben buradan ölmüşlere rahmet, sağ kalanlara da teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar Kahta'nın gelmiş geçmiş belediye başkanlarıdır” dedi.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını vurgulayan Başkan Turanlı, “İlk önce ekibimizi oluşturacağız. Ekibimizi oluştururken Kahta'nın temel sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda acilen çözüm merkezi kurarak halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu üreteceğimiz hizmette tüm Kahta halkı emin olsun ki hiçbir şekilde hiçbir mahalle ayrımı gözetmeksizin Kahta'yı bir bütün olarak kabul edip ve bu bütünlük çerçevesinde Kahta'mıza hizmet edeceğiz. Şeffaf belediyecilik olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Aday olan arkadaşlara da biz kaybedenin Kahta değil, kazanının Kahta olduğunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımız Kahtalıdır. Kucaklayıcı üslupla hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz buradan diyoruz ki biz kazanmadık, Kahta kazandı. Bundan kimsenin kuşkusu endişesi olmasın. Çıktığımız bu kutsal yolda en yakın zamanda onları da ziyaret edeceğim. Kahta ile ilgili düşüncelerini tekrar istişare edeceğim. Her kişinin istişaresi her kişinin düşüncesi bizim için kutsaldır” ifadelerini kullandı.