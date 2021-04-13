Başkan Turanlı'dan Ramazan ayı mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Ramazan ayı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Başkan Turanlı mesajında, “Yüce Rabbim bir kez daha bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturmanın ayrı mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan ayı, aydınlanma, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan Ayı'nın ilçemize, ülkemize ve İslam alemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini, dualarımızın ve ibadetlerimizin kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınından bir an önce kurtulmamızı, huzur ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmamızı, Cenabı Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.