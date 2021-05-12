Başkan Turanlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek “Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs'ün, Filistin'in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım” dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade eden Başkan Turanlı, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı iki yıldır farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Korona Virüs tedbirleri kapsamında kendi yerelimizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmadığını düşünüyorum. Mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.

Bizler kısıtlı imkanlarla da olsa bayram coşkusunu yaşarken; maalesef başta Kudüs olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz zulümlerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ediyor. İsrail askerlerinin Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaptığı alçakça saldırılar tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Kutsal mekanda ibadet eden insanlara saldıran, masum insanları evlerinden eden İsrail'e lanet olsun. Ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs'ün, Filistin'in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım" diye konuştu