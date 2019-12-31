Başkan Turanlı'dan yeni yıl mesajı

ADIYAMAN (İHA) Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Yusuf Turanlı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2020 yılının Kahta‘ya ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, mesajında Kahta Belediyesi olarak 2019 yılında yoğun bir şekilde Kahtalılara hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirtti. Mesajında tüm çalışmalarının vatandaş odaklı, temel hedeflerinin ise şeffaflık, açıklık ve verimlilik olacağını vurgulayan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ''Kahta Belediyesi olarak 2019 yılında yoğun bir şekilde hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. İrademize ve gücümüze inanarak, karamsarlığa hiç kapılmadan, tüm insanlığı fark gözetmeksizin kucaklayarak yorulmadan ilerleyeceğiz. Tüm çalışmalarımız vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz şeffaflık, açıklık ve verimlilik olacaktır. Güzel ilçemiz açısından önümüzdeki yılda da hizmetlerimiz halkımızın desteği ile artarak devam edeceğinden hiç şüphem yok. 2020 yılında da ilçemizi sadece sosyal ve kültürel anlamda değil, her yönden daha da ileriye götürmenin gayreti ve heyecanı içinde olacağız.İlçemizin modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek ve vizyonunun gelişmesi için var gücümüz ile çalışacağız. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Kahtalıların çıkarı ve yararı doğrultusunda Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızla da, çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mekke'nin fethinde yaşanan ruhun bugünde yaşanması temennisiyle 2020 yılının ülkemize, ilimize, ilçemize ve tüm insanlığa; barış, kardeşlik, huzur, bereket, birlik, beraberlik, dayanışma ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.