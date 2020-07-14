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Başkan Turanlı'nın 15 Temmuz mesajı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “15 Temmuz Gecesi başka canlar özgür yaşasın diye kendi canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Yine aynı gece üzerlerine gelen tankların altına yatarak durdurmaya çalışan, sağanak bir yağmura şemsiyesiz çıkar gibi kurşunların üzerine yürüyerek yaralanan tüm gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz´un karanlık gecesini yüzlerinin akıyla aydınlığa dönüştüren necip milletimizin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum" diye konuştu.

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