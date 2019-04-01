Başkan Uslu seçim sonrası için ekonomi çağrısı

Başkan Uslu, seçimlerin geride kaldığını artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Son birkaç yıldır Türkiye'nin olması gerekenden daha fazla seçim yaşadığını vurgulayan Başkan Uslu, “En son 31 Mart yerel yöneticileri Türkiye sandığa gidip seçti. Her şeyden önce bütün temennimiz bu seçimin şölen havasında geçmiş olması bizim en büyük temennimizdir.

Türkiye'de münferit birkaç yerde üzücü olaylar oldu. Onun dışında çok fazla bir şey olmadığı bizi sevindirdi. Tabi bu yerel seçimdi. Yerel seçimlerden önce birçok spekülatif haberler yapılıyordu. Türkiye'de 1 Nisan'dan sonra ne olacak diye. Ben seçimden önce de söyledim şimdi de söylüyorum. Yine güneş doğudan doğacak batıdan batacak dedik. Sandık her şeyden önce iradedir, demokrasidir. Bizim demokrasinin olmazsa olmazı sandıktır. Seçmen bütün siyasi partilere net mesajlar verdi. Aslında siyasi partilerden daha önemlisi de dünya devletlerinden çok net bir şekilde mesaj verdi. Neden dünya devletlerine verdi. Gayet demokratik bir seçim havası içerisinde Türkiye sandığa gitti herkes sandıkta özgürce iradesini koydu. İşin seçim tarafı bu sandığın neticesi geç saatlerde Türkiye çapında belli oldu. Tecelli eden irade demokrasinin iradesi, seçmenin iradesidir. Bu sandıkta çıkan iradeye bütün partiler saygı duymak zorunda ki öyle de oldu. İş dünyası olarak bu bizi sevindiren taraf oldu. Aslında süreç 1 Nisan itibariyle bütün siyasi partiler gerek iktidar gerek muhalefet ne yapmalı.

Biz iş dünyası olarak bütün siyasi partilere bir kere seçimler neticelendi. Türkiye'nin önünde 4,5 yıl gibi uzun bir zaman var. Bu 4,5 yıl içerisinde bütün siyasi partiler bu ülkenin olmazsa olmazı. Bu seçim sürecinde de hepimizin gördüğü, herkesin de en fazla konuştuğu ekonominin ne olacağı yönünde bütün siyasi partilerimiz buna değindi. Çünkü Türkiye'nin önemli olan sorunlarından bir tanesi içinde bulunduğumuz konjonktürde ekonomidir. Biz iş dünyası olarak bu seçimden sonra önümüzdeki 4,5 yıl zaman içerisinde ülkede ekonomiyi nasıl canlandırırız, işsizliği nasıl aşağıya çekeriz, cari açığın önüne nasıl geçeriz hesaplarının mutlaka yapmaları lazım. Bize de zaten gerekli olan budur. Türkiye gerçekten son yıllarda ekonomiden koptu, üretimden uzaklaştık ve tüketen bir toplum haline geldik. Bunun mutlaka üstesinden gelinmesi lazım. Yeni bir reformla yeni bir anlayışla ekonomiyi canlandırma adına herkesin üzerine düşeni yapması lazım” dedi.

İş dünyası olarak siyasi partilerden beklentilerini de sıralayan Başkan Uslu, “İş dünyası olarak arzuladığımız gerek iktidara gerek ana muhalefete gerek diğer muhalefet partilerinden beklentilerimiz bu yöndedir. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir devlet. Seçim geride kaldı. Artık ekonomiye odaklanmamız lazım. Ekonomi üzerinde yeni reformların yapılması, yeni teşviklerin verilmesi lazım. İstikrarın gelmesi açısından da ülkenin topyekün ekonomiye odaklanması lazım diyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Önümüzdeki süreçte ekonomi üzerin odaklanırsak en kısa zamanda toparlanma sürecini en kısa zamanda yaşarız. Bundan sonra inşallah ülke olarak ekonomiye odaklanmamız lazım. Çünkü bütün sıkıntılarımızın başında üç tane ana faktör var. Üretim, işsizlik ve cari açık. Yani bu üç temel sorunun üstesinden gelecek faktör için Türkiye daha çok yatırım yapmalı, daha çok istihdam sağlamalı, ürettiğini dünya pazarıyla buluşturup ihracat rakamlarımızı mutlaka arttırmamız yönünde çaba göstermeliyiz” diye konuştu.