Başkan Uslu sigortacılarla bir araya geldi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında kutlanan “Sigortacılık Haftası” kapsamında Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı'yı ve sigorta acentelerini ziyaret etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ejder Bozkurt ve Meclis üyesi Ahmet Yıldız ile gerçekleştirilen ziyaretlerde Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ve acente sahipleri iş yerlerinde ziyaret edildi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu konuşmasında, ülkede sigortacılığın geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan Uslu, “Sigorta Haftası‘nın tüm sigortacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Akıncı ise “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli Başkanı Mustafa Uslu'ya ve sektörümüzü temsil eden meclis üyelerimiz Ejder Bozkurt ve Ahmet Yıldız'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, tüm sigorta temsilcilerinin Sigortacılık Haftası'nı kutlarım” diye konuştu.