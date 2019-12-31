Başkan Uslu'dan 2020 temennisi

2020'nin umutla geldiğini belirten Uslu, ülkemiz adına ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yıl sonu itibarı ile devam etmesi ve 2020'nin her anlamda ülke adına büyüme yılı olması temennisinde bulundu. Ülkenin 2018 yılındaki döviz kurundaki manipülasyon ve baskıların yaralarını sarmak için 2019 yılında büyük bir enerji harcadığını belirten Uslu, “Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ülkemiz ekonomisinin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yıl sonu itibarı ile yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ardından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza atılmıştır. 2020 yılının tüm insanlığa sevinç, huzur, barış ve refah getirmesi diler üyelerimiz ve ülkemiz için aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşmasını temenni ederim. Bunun içinde durmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Bu anlamda bölgemiz, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek halkımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme çabası içerisinde olacağız. Odamız yeni yılda da üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dış dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam edecek. Yeni bir yılı birlikte karşılıyor olmaktan duyduğum mutluluğu tüm üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı kutlar, 2020'nin ülkemizin ve bölgemizin her alanda başarılarla öne çıktığı bir yıl olmasını dilerim” diye konuştu.