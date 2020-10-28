Başkan Uslu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 97'nci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet'in bize atalarımızdan kalan en güzel miras olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Uslu, 29 Ekim'in çok özel ve gurur dolu bir gün olduğunu söyledi.

Uslu, “Öncelikle, büyük kurtuluş mücadelesinin ardından, milletimizin hak ettiği yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu bildiren, bu ülkenin yolunu çağdaş medeniyetler yolu olarak tüm dünyaya ilan eden, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesine giden en güzel yol Cumhuriyet yoludur” dedi.

Uslu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ulu Önder Atatürk, ‘Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir' derken çok önemli ve gerçekçi bir saptama yapmıştır. Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeksizin, her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik duygularıyla kenetlenen büyük milletimiz bu konudaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Ülkemizin aydınlık geleceği için; bugün her günkünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha çok üretmek, kazanmak, paylaşmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, 'muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Adıyaman iş dünyası adına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkanlarla yaşama imkanını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramının, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma azmini ve çabasını, ülkemizin aydınlık geleceği için kendisine şiar edinmiş büyük milletimize kutlu olmasını, ülkemize ve ulusumuza mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum."