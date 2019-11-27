Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Kılınç'a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi ziyaretinde Yerel Yönetimler Başkan Yarımcısı Kaçar'a, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Kılınç'tan Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Kaçar, Başkan Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'ı Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.