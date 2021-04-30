İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım, 1 Mayıs'ı kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.


1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü olduğunu söyleyen Başkan İskender Yıldırım, emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasında büyük katkılar sağlayan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını söyledi.


Başkan Yıldırım, “Her şartta emek veren kadın, erkek, genç, işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Her alandaki gelişmede ve ekonomik kalkınmada emeğin ve üretimin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Biliniz ki verilen emekle bu millet, bu ülke kalkınacaktır.


Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde 1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyadaki tüm insanlara, çalışanlara barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.