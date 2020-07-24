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Başkan Yıldırım 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarını rahmetle yad ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı iletişim özgürlüğü şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarındandır. Artık her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, özel yaşama, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Demokrasinin temel taşlarından olan basın özgürlüğünün, şeffaf yönetim ilkesinin de yapı taşlarındandır. Basın, yayın kuruluşlarında çalışan tüm basın mensuplarının Basın Bayramını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi” ifadelerini kullandı.

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