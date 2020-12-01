Başkan Yıldırım Adıyaman'ın il oluşunu kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman'ın il oluşunun 66.yıldönümünü kutladı.

Adıyaman'ın bugüne kadar bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Başkan İskender Yıldırım, dillerin ve dinlerin kardeşliğini içine saklayarak, el ele, gönül gönüle olmayı kendine şiar edinen bir il olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, “Adıyaman halkımız, misafirperver ve mütevazı insan yapısıyla ülkemiz genelinde hep takdir toplamıştır. Adıyaman ülkemizde birlik ve beraberliğin ışığı ve örneği olmuştur. Halkımız hep barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Bu barış bayrağını ilelebet dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Bizlerde bu ortamın devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor, hemşehrilerimizin daha refah bir ortamda yaşamaları için, kalıcı hizmetler üretmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Adıyaman ülkemizin en hızlı büyüyen illerinden biridir. Adıyaman'ın geleceğinin daha da aydınlık olması için, halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman'ımızın, il oluşunun 66. yıl dönümünü kutlar, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlar, nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu, güzel günler dilerim” diye konuştu.