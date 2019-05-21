Başkan Yıldırım ana yollarda bakım yapılacağını söyledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, şehir içi anayollarda Ramazan Bayramı sonrası bakım yapılacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Doğu ile batıyı birbirine bağlayan kavşak noktası olan ilçemizde yıllardır çözülemeyen sorun olan D 360 karayolu Karayolları 8. Bölge Elazığ Müdürlüğü ile yapmış olduğum görüşmeler sonucunda ilçemizin yıllardır kanayan yarası olan Atatürk Bulvarının Şehir içi anayol güzergahı olan karayolunun bayram sonrası kilitli parke ile komple onarımına başlanacak” diye konuştu.