Başkan Yıldırım, Başkan Turanlı ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlıyı ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 31 Mart yerel seçimlerinden galip ayrılarak Kahta Belediyesinin yeni başkanı seçilen Yusuf Turanlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Turanlıya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yıldırım yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Turanlı ise ziyaretinden dolayı Başkan İskender Yıldırıma teşekkür etti.