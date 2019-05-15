İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım, Başkan Turanlı ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlıyı ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlıyı ziyaret etti.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım 31 Mart yerel seçimlerinden galip ayrılarak Kahta Belediyesinin yeni başkanı seçilen Yusuf Turanlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Turanlıya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yıldırım yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Turanlı ise ziyaretinden dolayı Başkan İskender Yıldırıma teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.