Başkan Yıldırım çalışmalara bizzat katılıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye ekiplerinin çalışmalarına bizzat katılıyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde gören ve denetleyen Başkan İskender Yıldırım, zaman zaman işçilere çalışmalarında yardım ediyor. Başkan Yıldırım'ı iş makinesinin üzerinde veya işçiler ile birlikte çalışan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Mimar Sinan Mahallesinde devam eden alt yapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İskender Yıldırım, finişer üzerinde çalışmaları gözlemledi.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Yıldırım'ın çalışmaları sürekli denetlemesini sevindirici olduğunu söyledi.