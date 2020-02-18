İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar ile bir araya geldi.


CHP Besni İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım partililerle bir araya geldi. İskender Yıldırım, İlçe Başkanı Vakkas Acar, Eski İlçe Başkanı Hakan Kılıç ve partililer ile sohbet etti.


Gölbaşı Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım, Gölbaşı halkına hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.


İlçe Başkanı Vakkas Acar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı hizmetlerden dolayı Yıldırım'ı tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.