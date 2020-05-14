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Başkan Yıldırım, Eczacılar Günü'nü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırm, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırm, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladı.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Eczacılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına eczacıların üstün bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.


Başkan Yıldırım, “Günümüzde eczacılık; hastanın eğitiminde, ilaç danışmanlığında, ilaçların hazırlanmasında ve ilaç etkileşimlerinin önlenmesinde en büyük paya sahip olup, aynı zamanda vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdırlar. Eczacılar, birinci derecede sağlık hizmeti sunumu gerçekleştiren kimseler olarak halk sağlığının korunmasında temel bir öneme sahiptir. Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın, üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyorum” dedi.

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