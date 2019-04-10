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Başkan Yıldırım, Engelsiz Evi'ni ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesine bağlı Engellilerin Engelsiz Evi’ni ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesine bağlı Engellilerin Engelsiz Evi'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, burada eğitim alan kursiyerlerle tanışıp, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada “Engelli dostu Gölbaşı için çalışmalarımız devam edecek. Engelli Evi kursiyerlerine çalışmalarında destek olmaya devam edeceğiz. Burada kursiyerlerin yaptığı süs eşyalarının da satışı için gerekli desteği vereceğiz” dedi.


Başkan Yıldırım, daha sonra Kent Konseyi Başkanı Niyazi Arslan ve Usta Öğretici Suzan Salık'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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