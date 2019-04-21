Başkan Yıldırım koltuğunu devretti

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Atatürk ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Nehir Atalay'a bıraktı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle başkanlık koltuğunu Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Atalay'a devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Nehir Atalay, okul bahçesine park yapma sözü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecekte bu mevkilerin gerçek sahibi sizler olacaksınız. Bu anlamda derslerinize çok iyi çalışmanızı, ödev ve sorumluluklarınızı başarılı bir şekilde yerine getirmenizi istiyorum. Eğer sizden beklenenleri gerçekleştirirseniz ülkemizin yarınları emin ellerde olacaktır" diye konuştu.